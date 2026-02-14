Stasera su Rai 1 il gran finale di “The Voice Kids”

Stasera su Rai 1 ultimo appuntamento con la quarta edizione di “The Voice Kids”: Arisa, Loredana Bertè, Nek e Clementino con Rocco Hunt sono pronti alla sfida finale

Sabato 14 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 1 ultimo appuntamento con la quarta edizione di “The Voice Kids”: Arisa, Loredana Bertè, Nek e Clementino con Rocco Hunt sono pronti alla sfida finale con una squadra composta da quattro giovanissimi talenti ciascuno. Al termine delle 16 esibizioni, ogni coach sceglierà il proprio “Superfinalista”, ovvero il concorrente che si esibirà nel gran finale di puntata. A decidere il vincitore sarà il pubblico in studio.