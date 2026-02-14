Salute e prevenzione a “Buongiorno Benessere” con Vira Carbone su Rai 1

Torna “Buongiorno Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone e dedicato alla salute e alla prevenzione, in onda sabato 14 febbraio alle 10.30 su Rai 1

Il professor Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, risponderà alle domande dei telespettatori sui principali temi di attualità in ambito infettivologico in “Buongiorno Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone e dedicato alla salute e alla prevenzione, in onda sabato 14 febbraio alle 10.30 su Rai 1.

A seguire, il professor Ezio Di Flaviano, medico dietologo, parlerà dell’importanza della verdura e del corretto fabbisogno nutrizionale. Il professor Michele Conversano, Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto, affronterà il tema dei dolori cronici, mentre il professor Giovanni Galluccio, docente della Scuola di Specializzazione in Pneumologia presso la Sapienza Università di Roma, parlerà della polmonite, dalle diverse forme alle terapie. E ancora, il professor Pier Alberto Testoni, gastroenterologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, chiarirà quando la diarrea è un disturbo occasionale e quando invece richiede accertamenti.

A seguire, un focus sull’emorragia celebrale con il professor Vincenzo Esposito, neurochirurgo della Sapienza Università di Roma, mentre la dottoressa Cinzia Callà, biochimica dell’Università Cattolica di Roma, darà consigli per una corretta igiene del frigorifero per tenere lontani i batteri.

Il fisico del Cnr Valerio Rossi Albertini proporrà poi uno spazio sul sapone fatto in casa, tra scienza, sicurezza e corretta informazione. Successivamente, il professor Domenico D’Ugo, Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale del Policlinico Gemelli di Roma, si concentrerà sui problemi di deglutizione. Infine, il professor Diego Gigliotti, specialista in medicina e chirurgia estetica, parlerà di orecchie a sventola, illustrando quando è indicato l’intervento e quali risultati si possono ottenere.