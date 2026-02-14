Passaggio a Nord Ovest oggi su Rai 1 dedica la puntata alle Olimpiadi

Nella puntata di Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela in onda sabato 14 febbraio 2026 su Rai 1 ripercorriamo la nascita delle Olimpiadi

Nella puntata di Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela in onda sabato 14 febbraio 2026 su Rai 1 ripercorriamo la nascita delle Olimpiadi a partire dalla città in cui si sono tenute per la prima volta: Olimpia. A pochi chilometri da Vicenza visitiamo Villa Almerico Capra detta “La Rotonda”. Il Sultanato dell’Oman è un regno di sabbia e roccia. Eppure, questa regione così arida si rivela sorprendentemente fertile. Qui cresce una pianta da cui si ricava una resina: l’incenso. Esploriamo l’incredibile grotta di Lofthellir, nel Nord dell’Islanda, un tunnel scavato dalla lava lungo oltre 360 metri e profondo 5 piani in cui è possibile ammirare il permafrost e splendide sculture di ghiaccio.