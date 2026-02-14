Nuovi sabotaggi sull’Alta Velocità: treni nel caos, ritardi fino a 3 ore

Ancora sabotaggi ai treni con conseguenti ritardi, rallentamenti e cancellazioni. Stavolta nel mirino finiscono le linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

Ancora sabotaggi ai treni con conseguenti ritardi, rallentamenti e cancellazioni. Stavolta nel mirino di “due atti dolosi” finiscono le linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze, rallentate dalla mattinata di oggi per le verifiche in corso. Un terzo episodio è in via di accertamento, fa sapere Fs.

La circolazione è fortemente rallentata per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito del danneggiamento dell’infrastruttura da parte di ignoti tra Roma Tiburtina e Settebagni.

I treni Alta Velocità e Regionali possono essere instradati sulla linea convenzionale e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni secondo il seguente programma consultabile sul sito ufficiale di Trenitalia.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazione:

• FR 9612 Battipaglia (5:05) – Torino Porta Nuova (12:10) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale.

I passeggeri da e per Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9516 Salerno (5:45) – Torino Porta Nuova (13:00).

• FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27) oggi termina la corsa a Napoli Centrale.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02)

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48) oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9532 Napoli Centrale (10:35) – Torino Porta Nuova (17:00) oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri in partenza da Napoli Centrale e Napoli Afragola possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9532 Napoli Centrale (10:35) – Torino Porta Nuova (17:00).

• FR 9634 Napoli Centrale (11:25) – Milano Centrale (16:00) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

•FR 9544 Salerno (12:45) – Milano Centrale (18:50) oggi ha origine da Napoli Centrale.

I passeggeri in partenza da Salerno possono utilizzare il treno FR 9592 Salerno (17:53) – Milano Centrale (23:50)

• FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:15) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9325 Torino Porta Nuova (15:40) – Napoli Centrale (22:03).

I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9551 Milano Centrale (16:10) – Salerno (22:05).

• FR 9646 Napoli Centrale (14:25) – Milano Centrale (19:00) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9588 Reggio Calabria Centrale (9:53) – Torino Porta Nuova (21:00).

• FR 9648 Napoli Centrale (14:55) – Milano Centrale (19:24) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9556 Napoli Centrale (16:35) – Milano Centrale (21:50)

• FR 9644 Roma Termini (15:20) – Milano Centrale (18:30) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00).

• FA 8314 Caserta (15:54) – Roma Termini (17:05) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno R 21162 Caserta (16:06) – Napoli Centrale (16:45) fino a Napoli Centrale dove trovano proseguimento con il treno IC 734 Messina Centrale (10:15) – Roma Termini (18:34) che ne attende l’arrivo.

• FR 9647 Milano Centrale (16:30) – Caserta (21:00) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9555 Milano Centrale (17:10) – Battipaglia (23:28).

• FR 9651 Milano Centrale (17:35) – Roma Termini (20:39) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9559 Torino Porta Nuova (17:00) – Roma Termini (21:54).

• FR 9653 Milano Centrale (18:00) – Salerno (23:22) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9657 Milano Centrale (18:30) – Napoli Centrale (23:08)

• IC 592 Roma Termini (12:50) – Prato Centrale (16:10) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 540 Roma Termini (15:10) – Ancona (19:05) oggi non ferma a Roma Tiburtina.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 541 Ancona (15:55) – Roma Termini (20:30) oggi termina la corsa a Terni.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 1579 Prato Centrale (19:50) – Roma Termini (23:55) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

La circolazione è invece in graduale ripresa sulla Roma-Napoli. I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.