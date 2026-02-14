Linea Verde Italia oggi su Rai 1 alla scoperta del Piemonte

Sabato 14 febbraio 2026 alle 12:30 su Rai 1 il programma Linea Verde Italia fa tappa in Piemonte. In compagnia di Monica Caradonna e Tinto si parte da Asti

Sabato 14 febbraio 2026 alle 12:30 su Rai 1 il programma Linea Verde Italia fa tappa in Piemonte. In compagnia di Monica Caradonna e Tinto si parte da Asti, dove visitano la cripta di Sant’Anastasio, all’interno di un suggestivo museo sotterraneo. Si spostano poi ad Alba, una piccola e dinamica città accogliente in tutte le stagioni dell’anno, proclamata Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027, un riconoscimento che sottolinea il ruolo centrale che la cultura riveste per la città e per i suoi abitanti, forza generatrice di senso, sviluppo e bellezza condivisa.

Tinto va poi a Canelli, una delle capitali mondiali del vino, dove è possibile ammirare le straordinarie “cattedrali sotterranee”, antiche cantine scavate nel sottosuolo dove riposano e invecchiano vini e spumanti. Per scoprire anche come, a partire dagli scarti di lavorazione della vinificazione, sia possibile creare un materiale ad alta tecnologia prezioso per la salute dentale.

L’itinerario della puntata fa tappa anche a Carmagnola, città finalista per il titolo di Capitale italiana del Libro 2026, dove alcuni spazi originariamente destinati all’agricoltura sono stati utilizzati come locali per la promozione della lettura. L’itinerario si conclude con la scoperta di una dimora, che conserva oltre settecento anni di storia, in cui ammirare un impianto funzionante di trenini storici in miniatura. Il programma è stato realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura-Dipartimento per le attività culturali.