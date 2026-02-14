Linea Verde Discovery su Rai 1 oggi è nelle Marche

Il sapore della sostenibilità al centro della puntata di oggi del programma Linea Verde Discovery che fa tappa nelle Marche

Sabato 14 febbraio 2026 su Rai 1 con Linea Verde Discovery andiamo alla scoperta della campagna Marchigiana, della sua storia, delle sue tradizioni, dei suoi luoghi e del suo presente. Partiamo dal Colle dell’Infinito di Recanati, luogo che ispirò la celebre poesia di Giacomo Leopardi per poi proseguire verso la vicina Abbadia di Fiastra, oggi al centro di una meravigliosa area naturale protetta. Proseguendo verso nord raggiungiamo Senigallia, nota località balneare ricca di storia e di monumenti ma anche avamposto della val Nisa-Nevola, fiorente distretto agricolo e zona di elezione per la coltivazione di uno dei legumi più apprezzati sulle nostre tavole, i piselli. L’ultima tappa sarà a Villa Malacari, splendido esempio di tenuta rurale seicentesca ancora oggi in attività.