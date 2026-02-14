“Linea Bianca Olympia” su Rai 1 oggi è a Cortina d’Ampezzo

È Cortina d’Ampezzo, luogo simbolo della storia olimpica italiana e cuore dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026, la tappa di “Linea Bianca Olympia” su Rai 1

È Cortina d’Ampezzo, luogo simbolo della storia olimpica italiana e cuore dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026, la tappa di “Linea Bianca Olympia”, in onda sabato 14 febbraio alle 11.25 su Rai 1.

Massimiliano Ossini e Lino Zani guidano il pubblico alla scoperta delle Tofane, celebri montagne della conca ampezzana. Un racconto di grande intensità, anche culturale, con la visita al “MeVe – Memoriale Veneto della Grande Guerra”, a Montebelluna: un museo immersivo e multimediale che invita a riflettere sul Novecento, sui conflitti e sul valore della pace, inserendo il territorio veneto in una più ampia narrazione storica e civile, che dialoga con il presente.

Una puntata che conferma l’impegno editoriale di “Linea Bianca Olympia”: raccontare i luoghi dei Giochi mettendo al centro le persone, la storia e l’eredità che resterà oltre l’evento sportivo.

La puntata è un branded content EA7 Emporio Armani – Regione Veneto.