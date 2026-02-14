Il thriller Black Box stasera su Rai 4: ecco la trama

Candidato a cinque Premi César, “Black Box” in onda stasera su Rai 4 è un thriller di nazionalità francese con un protagonista, interpretato da un bravissimo Pierre Niney

Sabato 14 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 4 arriva il thriller “Black Box – La scatola nera” di Yann Gozlan. L’Atrian-800 con rotta Dubai-Parigi si schianta sulle Alpi dell’Alta Savoia. Per l’incidente, che ha causato più di 300 vittime, sembra non ci sia una causa certa e per questo viene chiamato Matthieu Vasseur, un giovane analista che dovrà esaminare la scatola nera dell’aereo.

Andando contro gli ordini dei suoi superiori, Mathieu valuta tutte le ipotesi, anche quelle più scomode, in una ricerca ossessiva e pericolosa della verità che minaccerà ben più della sua carriera. Candidato a cinque Premi César, “Black Box” è un thriller di nazionalità francese con un protagonista, interpretato da un bravissimo Pierre Niney (“Il libro delle soluzioni”, “Masquerade – Ladri d’amore”), che ha una vera e propria ossessione per il suo lavoro.