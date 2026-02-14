Il film “Trafficked” anche in lingua originale su Rai Movie: la trama

Tre ragazze americane, nigeriane e indiane vengono trafficate attraverso un’elaborata rete globale e schiavizzate in un bordello del Texas: è il film “Trafficked” stasera su Rai Movie

Texas. Un gruppo di donne è intrappolato in un bordello, vittime di costanti abusi da parte di clienti e protettori senza scrupoli. Stanche delle vessazioni e spinte dal desiderio di libertà, tre di loro decidono di ribellarsi. Organizzano una fuga rischiosa, sfidando ogni pericolo pur di cambiare il destino. Disponibile anche in lingua originale, è il film “Trafficked” in onda sabato 14 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Movie.