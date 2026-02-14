Ascanio Celestini e Lunetta Savino a “La Confessione” stasera su Rai 3

Stasera all’ora di cena su Rai 3 torna “La Confessione” con Peter Gomez. Ospiti Ascanio Celestini e Lunetta Savino

Sono Ascanio Celestini e Lunetta Savino gli ospiti de “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez, in onda sabato 14 febbraio alle 20.15 su Rai 3. Ascanio Celestini parlerà di attualità, ma anche della carriera e del suo teatro civile, che mette sempre al centro i poveri, gli emarginati e gli esclusi.

Lunetta Savino, invece, parlerà della sua gavetta nei teatri per poi approdare alla tv con il mitico ruolo di Cettina in “Un medico in famiglia”, primo di tantissimi successi, tra cui “Diamanti” di Ferzan Ozpetek e “Le indagini di Lolita Lobosco” su Rai 1.