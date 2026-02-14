Ecco com’è Adriano Celentano oggi, il Molleggiato pubblica una sua nuova foto: “Potrei anche peggiorare…ma non ve lo garantisco”. Il cantante si mostra a 88 anni

Adriano Celentano torna sui social con una sua nuova foto. Uno scatto a sorpresa che appare in coda a un video che mescola alcuni momenti dello storico evento del 2012 all’Arena di Verona, “Rock Economy”. In sottofondo i grandi classici “Una carezza in un pugno” e “Soli” in un revival che ha scatenato i fan nella sezione commenti.

A 88 anni, compiti lo scorso 6 gennaio, il ‘molleggiato’ – solito sguardo di sempre e grande ironia – conclude il video scrivendo: “Potrei peggiorare…ma non ve lo garantisco”.

“Ti aspettiamo”, “Ti vogliamo bene”, “Manchi in tv. Straordinario”, scrivono i followers del profilo dell’artista – @celentanoinestistente – e c’è anche chi si lascia andare a un desiderio: “Grande Maestro ti vogliamo a Sanremo come ospite d’onore! Sei unico”.

L’eventualità di un ritorno al Festival è stata commentata oggi da Fiorello durante La Pennicanza su Rai Radio2. Lo showman ha messo la pulce nell’orecchio ai telespettatori dopo aver scherzato sullo smacco subito da Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico ha, infatti, annunciato la presenza di Eros Ramazzotti e Alicia Keys al Tg1, dribblando appena due giorni prima la domanda di Fiorello su questa ospitata con un laconico “Non mi risulta”.

Per ‘ripicca’, così, lo showman è passato allo ‘spoiler’ su Adriano Celentano. “Avete visto lo stranissimo post di Adriano Celentano? Ma come mai Adriano fa un post all’improvviso? Ma come mai ce lo siamo chiesti? Adriano non fa niente a caso– ha sottolineato Fiorello-. C’è ancora di più: Adriano posta una foto di com’è adesso, è meraviglioso. Io a 87 anni voglio essere così. Se Adriano si sta mostrando così com’è in un post, proprio adesso, in questo momento. Io non dico niente...”.

Che si tratti di suggestioni o realtà, l’arrivo sul palco dell’Ariston di Adriano Celentano sarebbe un gran colpo per il festival di Carlo Conti. In tanti – come dimostrano i vari commenti sui social – attendono un ritorno dell’artista in tv.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)