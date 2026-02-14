A “Tv Talk” su Rai 3 si esamina il successo di “Chi l’ha visto?”

Sabato 14 febbraio, “Tv Talk”, il programma di attualità televisiva condotto da Mia Ceran, si apre alle 15.00 su Rai 3 con uno dei programmi simbolo della terza rete: “Chi l’ha visto?”

Sabato 14 febbraio, “Tv Talk”, il programma di attualità televisiva condotto da Mia Ceran, si apre alle 15.00 su Rai 3 con uno dei programmi simbolo della terza rete: “Chi l’ha visto?”. In studio Francesco Paolo Del Re, storico inviato del programma, per ripercorrere quasi quarant’anni di racconto televisivo che ha fatto dell’interazione con il pubblico il suo punto di forza.

Spazio poi al delicato tema del racconto televisivo dei femminicidi, con i giornalisti Alessandra Viero e Roberto Inciocchi: come informare senza cedere alla spettacolarizzazione? Ampio focus poi dedicato a Sanremo e al caso della rinuncia del comico Andrea Pucci al Festival. Con Luca Bizzarri, Massimo Scaglioni e Anna Bisogno si analizza il rapporto tra comicità e palco dell’Ariston, tra libertà espressiva, polemiche politiche e pressione mediatica.

La musica in tv resta protagonista con Victoria Cabello, tra il debutto del nuovo “Taratatà” di Paolo Bonolis e le evoluzioni del format musicale in chiave contemporanea, fino all’eco internazionale dell’Half Time Show del Super Bowl. Con Marta Cagnola e gli analisti si discute di show, ascolti e nuovi linguaggi. Dopo i ReTVeet, la rubrica dedicata ai momenti televisivi più commentati della settimana, arriva Tommaso Zorzi, volto di “Cortesie per gli ospiti”, per analizzare l’evoluzione dei format factual e il confine sempre più sottile tra reality, intrattenimento e racconto del quotidiano. In studio, come di consueto il cast fisso composto da Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli.

“Tv Talk” è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano, Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone.

A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia Giulia Sodi.