Testbusters accelera sulle vendite con Underdogs Group: campagne digitali fino a 18,8x di ROAS. Scopri tutto in questo articolo

Testbusters, la realtà italiana che aiuta gli studenti ad affrontare i test d’ammissione e gli esami dei semestri filtro della Facoltà di Medicina, si è affidata alla la Mad-Tech Company Underdogs Group per la propria attività pubblicitaria online.

La strategia multicanale, portata avanti tra maggio e luglio 2025, ha coinvolto Google Ads (con campagne PMax), Meta Ads e TikTok Ads con l’obiettivo di aumentare l’awareness del brand e intercettare utenti realmente interessati all’acquisto di corsi e materiali didattici. I risultati ottenuti hanno contribuito a rafforzare la leadership di Testbusters nel settore EdTech, supportando migliaia di studenti in uno dei momenti più delicati del loro percorso accademico.

Google Ads e Meta Ads: performance e conversioni al centro

Nel periodo dell’attività, avviata nel momento cruciale della preparazione ai test d’ingresso delle principali facoltà universitarie, le campagne di Google Ads hanno registrato performance più che rilevanti. In particolare, le attività PMax dedicate all’area Medicina hanno generato oltre 280 mila euro di valore degli acquisti, a fronte di un investimento contenuto, dimostrando l’efficacia di un approccio fortemente orientato ai dati e alla continua ottimizzazione.

Anche su Meta Ads la strategia si è rivelata vincente: tra attività di prospecting, retargeting e azioni di vendita diretta, le campagne hanno raggiunto un ROAS complessivo fino a 18,8x. Determinanti le creatività e le call to action pensate per intercettare dubbi e bisogni reali degli studenti, come “Il tuo metodo di studio funziona? Fai una simulazione” o “Smetti di rimandare e preparati”, che hanno fatto registrare i tassi di conversione più elevati.

“ll terreno delle keyword, per quanto concerne il mercato della formazione, è sempre sfidante, in special modo quando si tratta di professioni medico-sanitarie. Tuttavia, grazie all’approccio data-driven che da sempre caratterizza l’operato di Underdogs Group, siamo riusciti a ottenere risultati estremamente positivi, intercettando così studenti e famiglie proprio nei momenti chiave del loro percorso decisionale. ” commenta Mattia Boldrin, CRO di Underdogs Group.

TikTok Ads: awareness e crescita della community

Lo strumento TikTok Ads è stato utilizzato con l’obiettivo di aumentare il seguito del canale @testbusters, portando la community da 18k a 25K follower, con una crescita del 40% in soli tre mesi di accensione dell’attività. “TikTok è il social network maggiormente utilizzato dal pubblico di Testbusters, ecco perché era di fondamentale importanza rendere più solida la presenza dell’azienda proprio in quello spazio digitale che la sua community vive e abita quotidianamente” aggiunge Boldrin.