Su Rai 5 torna Art Night con “Basquiat – Rabbia e gloria”

“Art Night”, con Jacopo Veneziani, in onda in prima visione venerdì 13 febbraio 2026 alle 21:25 su Rai 5 con “Basquiat – Rabbia e gloria”

La puntata “Art Night”, in onda su Rai 5 venerdì 13 febbraio 2026 alle 21:20, sarà dedicata a Jean-Michel Basquiat (New York, 1960-88). Una vita breve quella di Basquiat, simile alla parabola di una rock star, che inizia, infatti, sulla scena dell’hip hop newyorkese degli anni Settanta; poi arrivano la scelta dell’arte e l’incontro con Andy Warhol. «Basquiat. Rabbia e gloria» è il titolo del documentario che verrà, come in ogni puntata, preceduto dall’intervento di Jacopo Veneziani.