Oroscopo di oggi, venerdì 13 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Clima dinamico. Fra svaghi e incontri con gli amici, l’intuito lavora a pieno regime nella progettazione di nuove iniziative professionali. Se spasimiamo per qualcuno che ancora non ci ha dato segnali significativi, mettiamoci il cuore in pace.
Toro
Pur senza essere spettacolare, l’atmosfera ha il pregio di indurci alla necessaria introspezione. Accogliamo e integriamo ciò che possiamo trovare. Ore produttive per svolgere le faccende di casa, ma fonte di ansia per le finanze. Investimenti in stallo.
Gemelli
Andamento incerto, il peggior nemico è il lavoro quotidiano, i colleghi noiosi e il capo che non ci molla. Insofferenza e voglia di essere altrove. Viaggi, spostamenti tutto sembrerebbe compromesso, se non intervenisse qualcuno a rasserenarci.
Cancro
Martedì pensieroso per quanto riguarda la professione. Siamo ambiziosi, ma dobbiamo procedere con i piedi di piombo, senza sottovalutare la concorrenza. L’intesa con gli altri è discontinua, ma a volte basta poco per capirci e farci capire senza malintesi.
Leone
Con l’arrivo della Luna in Sagittario, il sole comincia a risplendere. Siamo sicuri di noi stessi, fiduciosi e dinamici. Di rigore una visita culturale. Non lasciamoci sfuggire un’occasione per inoltrare a chi amiamo le richieste che ci stanno più a cuore.
Vergine
Giornata non adeguatamente riposante per disguidi logistici. Possibili difficoltà per chi di noi viaggia o per chi vorrebbe farlo, ma non può. Una telefonata può confonderci le idee: cerchiamo di non rimuginarci troppo sopra, chiediamo chiarimenti.
Bilancia
La Luna ci dona vitalità e buonumore. Approfittiamone per portare a buon fine ciò che abbiamo in sospeso. Novità, notizie. Variamo la dieta. Escogitiamo un programma accattivante per trascorrere una serata in dolce compagnia. Allarghiamo gli orizzonti.
Scorpione
Ci vuole una pausa di riflessione anche nei momenti più brillanti. Possiamo entrare in contatto con noi stessi, con le nostre risorse e timori. Grazie all’intraprendenza più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.
Sagittario
La Luna nel segno forma un sestile con Plutone che ci conferisce carisma. Se l’amore latita, consoliamoci con gli amici: la compagnia scalda il cuore. Prove insoddisfacenti nella sfera familiare. Prevale un certo spirito ribelle e una manifesta insofferenza.
Capricorno
Il viaggio organizzato è ostacolato da una grana di lavoro in attesa di soluzione. Conosciamo i segreti per farcela, non deleghiamo ad altri. Le questioni economiche promettono bene, possiamo pianificare degli acquisti anche importanti.
Acquario
In sestile a Plutone, questa è la Luna giusta per una rimpatriata fra vecchi amici, tanto più che l’amore ci snobba o siamo noi a sfuggirlo. Nuove conoscenze all’estero o incontri con persone straniere. Novità, esperienze insolite e avventurose.
Pesci
La giornata è servita con un certo trambusto. Sono i trabocchetti della memoria a renderci tristi. In realtà non abbiamo motivo di lamentarci. Occhio agli attacchi di gelosia del compagno, ma con l’arrivo di Venere, riusciamo a ritrovare l’armonia.