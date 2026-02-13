“Moonfall” anche in lingua originale stasera su Rai Movie: la trama

“Moonfall”, in onda venerdì 13 febbraio 2026 alle 21.10 su Rai Movie. La trama del film diretto da Roland Emmerich con Halle Berry, Patrick Wilson, Donald Sutherland

La Terra rischia di venire distrutta dalla Luna uscita dalla sua orbita. Jo Fowler, ex astronauta della NASA, è convinta di sapere come fare per evitare la catastrofe, ma solo l’astronauta Brian Harper e il teorico della cospirazione K.C. Houseman ci credono e partono con lei in missione.

È la storia al centro del film “Moonfall”, in onda venerdì 13 febbraio 2026 alle 21.10 su Rai Movie. Diretto da Roland Emmerich, autore di “Independence Day”, “L’alba del giorno dopo” e “2012”. Nel cast Halle Berry, Patrick Wilson, Donald Sutherland.