Michela Moioli, bronzo e terzo podio olimpico nel cross

Oro all’australiana Buff e argento alla ceca Adamczykova

Oro, argento e adesso bronzo. Michela Moioli si prende l’ultimo metallo che mancava alla sua splendida collezione olimpica. Dopo il trionfo individuale di PyeongChang 2018 e la piazza d’onore nella gara a squadre miste di Pechino 2022 in coppia con Omar Visintin, la fuoriclasse lombarda sale sul terzo gradino del podio nello snowboard cross femminile a Milano Cortina 2026 sulla pista del Livigno Snow Park, regalando all’Italia Team la 18ª medaglia di questa Olimpiade, una in più dell’edizione di quattro anni fa in Cina (la seconda più prolifica della storia per i colori azzurri) e due in meno della rassegna record di Lillehammer 1994.

Dopo il sesto posto nel seeding round, Moioli domina la sua batteria negli ottavi di finale e si ripete anche nei quarti, per poi dare vita ad una clamorosa rimonta nella seconda semifinale che l’ha vista chiudere in prima posizione dopo una partenza sotto tono. È servita la rimonta anche nella Big Final: Moioli supera la svizzera Noemie Wiedmer, ma non riesce ad effettuare il sorpasso sull’australiana Josie Baff (oro) e sulla ceca Eva Adamczykova (argento). Si tratta della settima medaglia olimpica della storia dello snowboard azzurro, la quarta nel cross. Restano fuori dalle semifinali invece le altre due azzurre: Sofia Groblechner si ferma ai quarti, mentre Lisa Francesia Boirai non va oltre gli ottavi.

