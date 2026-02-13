Maltempo: venti di burrasca e piogge al Centro e al Sud

Allerta arancione in Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e allerta gialla in 13 regioni

Nelle prossime ore una perturbazione in arrivo dall’Atlantico porterà nuove precipitazioni che, accompagnate dall’intensificazione dei venti da Ponente, interesseranno tutte le regioni in particolare quelle centro-meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna.

Dalle prime ore di domani sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e su Abruzzo e Molise, specie sui relativi settori occidentali di queste ultime. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Da stanotte l’avviso prevede venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte, sulla Sardegna, in estensione dal primo pomeriggio di domani, sabato 14 febbraio, alla Sicilia.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 14 febbraio, allerta arancione su parte di Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e allerta gialla in Calabria, Toscana, Umbria e su parte di Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia.

Correlati