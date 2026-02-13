Il film “Past Lives” stasera su Rai 3: ecco la trama

Past Lives, un film del 2023 scritto e diretto da Celine Song, al suo debutto alla regia, in onda stasera su Rai 3: la trama

Nora e Hae Sung sono legati sin dall’infanzia a Seul, ma si separano quando lei emigra. Dodici anni dopo si ritrovano via Skype, ma la distanza li allontana di nuovo. Passano altri dodici anni prima che lui voli a New York per incontrarla: un confronto profondo sul destino e sulle scelte che hanno cambiato le loro vite.

E’ la trama di “Past Lives”, un film del 2023 scritto e diretto da Celine Song, al suo debutto alla regia, in onda venerdì 13 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 3.

La pellicola è stata presentata in concorso il 21 gennaio 2023 al Sundance Film Festival. Il film è stato acclamato dalla critica ed è stato nominato tra i migliori dieci film del 2023 dal National Board of Review e dall’American Film Institute. Ha inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui cinque candidature ai Golden Globe e due candidature ai Premi Oscar.