“Diablo” disponibile anche in lingua originale su Rai 4: la trama del film

Il film “Diablo” con Scott Adkins, Marko Zaror, Alanna De La Rossa, Lucho Velasco, Jaime Correa stasera su Rai 4: ecco la trama
Kris Chaney, ex detenuto appena uscito di prigione, si imbarca in una missione pericolosa: rapisce Elisa, la giovane figlia del potente boss Vicente. Oltre agli sgherri del criminale, Kris deve affrontare El Corvo, uno psicopatico assetato di vendetta contro la famiglia della ragazza. Una lotta per la vita.
E’ la trama del film “Diablo” disponibile anche in lingua originale venerdì 13 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 4. Nel cast: Scott Adkins · Kris Chaney ; Marko Zaror · El Corvo ; Alanna De La Rossa · Elisa ; Lucho Velasco · Vicente ; Jaime Correa · The Bookkeeper.