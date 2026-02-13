Cosa comprende un sistema di recinto elettrico affidabile? Tutto il necessario in un unico kit

L’efficacia di un recinto elettrico per allevamento non dipende esclusivamente dall’elettrificatore. Per garantire sicurezza, durata nel tempo e prestazioni costanti, è fondamentale che tutti i componenti del sistema funzionino in perfetta sinergia.

Nel settore delle recinzioni elettriche per bestiame, soprattutto per chi acquista per la prima volta, può essere facile sentirsi confusi tra modelli, accessori e soluzioni tecniche. Per questo è importante valutare attentamente le proprie esigenze: tipo di animali, estensione del terreno e modalità di utilizzo (installazione fissa o mobile).

In Italia, Agro Electro rappresenta un punto di riferimento nella fornitura di sistemi completi per recinti elettrici. L’azienda non propone solo elettrificatori, ma offre soluzioni integrate e professionali, con tutti i componenti necessari per garantire un sistema sicuro, efficiente e duraturo. Oltre alla produzione di elettrificatori solari, grazie all’esperienza nel settore dell’allevamento, AgroElectro supporta gli agricoltori italiani nella scelta del kit più adatto alle loro esigenze operative.

Elettrificatore – il cuore del sistema

L’elettrificatore è l’elemento centrale del recinto elettrico. È responsabile dell’invio di impulsi elettrici a bassa energia ma ad alta efficacia lungo il filo della recinzione.

Nella scelta del modello corretto è necessario considerare:

Dimensione dell’area da recintare

Tipo di animali (bovini, ovini, caprini, cavalli)

Disponibilità di alimentazione elettrica

AgroElectro propone elettrificatori alimentati a rete, a batteria e solari, ideali sia per aziende agricole permanenti sia per pascoli remoti o stagionali.

Conduttori – corda, nastro o filo in acciaio?

Il materiale conduttore è un elemento chiave per l’efficienza dell’intero sistema.

Per distanze brevi possono essere sufficienti corda o nastro elettrico. Per recinzioni più lunghe o soggette a utilizzo intensivo, è consigliabile optare per filo in acciaio o cavo zincato ad alta resistenza.

Un buon conduttore deve garantire:

Elevata conducibilità elettrica

Resistenza ai raggi UV

Durabilità nel tempo

Resistenza agli agenti atmosferici

Considerando le condizioni climatiche italiane – esposizione al sole e variazioni stagionali – la qualità dei materiali è determinante.

Isolatori – per evitare dispersioni di corrente

Gli isolatori impediscono al filo conduttore di entrare in contatto con pali in legno o metallo, evitando perdite di tensione.

Sono disponibili diversi tipi di isolatori: a vite, angolari, per nastro e per pali metallici. L’utilizzo di isolatori non adeguati può ridurre drasticamente la tensione del recinto, compromettendone l’efficacia.

AgroElectro offre isolatori professionali progettati per garantire massima sicurezza e lunga durata.

Messa a terra – elemento spesso sottovalutato ma fondamentale

Un sistema di recinto elettrico funziona correttamente solo se l’impulso elettrico riesce a chiudere il circuito attraverso il terreno.

Per questo è indispensabile una messa a terra efficace, realizzata con almeno un picchetto zincato di minimo 1 metro, inserito in terreno umido. Nei sistemi più grandi possono essere necessari più picchetti collegati tra loro.

Molti problemi dei recinti elettrici non derivano dall’elettrificatore, ma da una messa a terra insufficiente o mal realizzata.

Cancello e voltmetro – componenti pratici per l’uso quotidiano

Un cancello sicuro e ben progettato permette il passaggio senza dover disattivare l’intero sistema. È un elemento essenziale per la gestione quotidiana dell’azienda agricola.

Il voltmetro, invece, consente di verificare regolarmente il livello di tensione della recinzione e individuare eventuali problemi nascosti prima che diventino critici.

Il sistema completo garantisce la massima sicurezza

Un kit completo di recinto elettrico professionale offre protezione sia per gli animali all’interno sia contro eventuali predatori esterni.

Non è sufficiente acquistare un elettrificatore: ogni componente deve essere compatibile e progettato per lavorare in modo coordinato. Con una pianificazione adeguata e la scelta di prodotti di qualità, è possibile ottenere una soluzione affidabile, duratura e con costi di manutenzione contenuti.

Grazie alla gamma completa di prodotti disponibili su Agro Electro, gli allevatori italiani possono trovare in un unico punto tutto il necessario per realizzare un sistema di recinzione elettrica efficiente e sicuro.