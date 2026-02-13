Arianna Fontana super: argento nella finale dei 500 metri di short track alle Olimpiadi invernali

Arianna Fontana ha vinto la medaglia d’argento nella finale dei 500 metri di short track alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’azzurra ha chiuso alle spalle dell’olandese Velzeboer, mentre il bronzo è andato alla canadese Sarault. Per Fontana è la tredicesima medaglia olimpica che le consente di raggiungere il record di Edoardo Mangiarotti.

Con l’argento conquistato nei 500 metri dello short track alla Milano Ice Skating Arena, Arianna Fontana diventa l’atleta italiana più decorata di sempre ai Giochi Olimpici. Raggiunge quota 13 medaglie, eguagliando lo storico record di Edoardo Mangiarotti nella scherma, che resisteva dal 1960.