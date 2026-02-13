Agnese Laurenza apre la puntata in replica de “Le ragazze” stasera su Rai Storia

Ad aprire l’ultima puntata del programma “Le Ragazze” in replica venerdì 13 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Storia è la decana Agnese Laurenza, nata nel 1933 a Caivano

Ad aprire l’ultima puntata del programma “Le Ragazze” in replica venerdì 13 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Storia è la decana Agnese Laurenza, nata nel 1933 a Caivano, in provincia di Napoli, in una famiglia di origini contadine: il padre muore in un incidente quando Agnese ha solo 15 anni e tutta la famiglia deve rimboccarsi le maniche per andare avanti. È così lei, che avrebbe tanto voluto studiare, frequenta una scuola di taglio e diventa sarta e una delle prime a cucire utilizzando i modelli: a vent’anni è talmente brava che comincia a realizzare anche abiti da sposa.

Conosce Giuseppe, esponente della Guardia di Finanza a Venezia e dalla loro unione nascono due figlie, Pina ed Elisa. Il matrimonio però finisce improvvisamente perché lui, colpito da una forte depressione, si toglie la vita. Per la seconda volta Agnese deve anestetizzare il suo dolore e andare avanti con la sua attività sartoriale per garantire un futuro alle bambine. Diventa così una piccola imprenditrice di successo.

A seguire le storie di due Ragazze degli anni ’80: la giudice Paola Di Nicola Travaglini e la cantante Simona Zanini. In chiusura di puntata si intrecciano le storie di due Ragazze degli anni ’60: Luigia Carlucci Aiello, figura di spicco nel panorama dell’Intelligenza Artificiale in Italia, e di Giovannina Orsino, titolare, insieme al marito, della tintoria ufficiale del Festival di Sanremo.