Accolti da Mattarella al Quirinale i cantanti di Sanremo

Carlo Conti: «Grande emozione». Laura Pausini: «Commossa da Mattarella, per il presidente la musica pop parte importante della cultura»

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale i partecipanti della 76^ edizione del Festival di Sanremo, accompagnati dal Conduttore e Direttore Artistico, Carlo Conti, dalla Co-conduttrice Laura Pausini e dall’Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi.

Dalla prima edizione «il Festival di San Remo è molto cambiato. Allora avevo dieci anni, la ricordo bene. Ricordo tra l’altro la voce inconfondibile, trascinante del presentatore Nunzio Filogamo. La voce, come sapete, si diffondeva soltanto attraverso la radio e tutti si chiedevano ma che volto avesse quella voce così trascinante del presentatore del festival. Ma ricordo soprattutto quanto il festival anche allora registrasse un amplissimo coinvolgimento popolare nel nostro Paese. Un coinvolgimento che è rimasto costante grazie alla Rai, che ha accompagnato anno per anno il festival, conducendolo nelle case degli italiani. È una storia importante che ha sempre visto una quantità di ascolti e di coinvolgimento elevatissimi. Per quello che so, mediamente, vi sono oltre venti milioni di italiani che seguono il festival, sera per sera”. Un dato che “sottolinea come la musica leggera, la musica pop, facciano parte del patrimonio culturale italiano», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando Carlo Conti e i cantanti di Sanremo al Quirinale.

Conti molto emozionato

«È stato bellissimo, molto emozionante, io che non mi emoziono mai mi sono emozionato. Il presidente è stato meraviglioso e ha detto parole straordinarie sulla musica. Mi hanno colpito le sue parole sempre attente, precise, puntuali. Ho fatto l’esempio che Sanremo è come le Olimpiadi della musica» aggiunge Conti.

Laura Pausini commossa dalle parole di Mattarella

«La cosa più bella è stata quando Mattarella ci ha detto che la musica popolare è una parte importante della cultura del nostro Paese. In 33 anni raramente ho visto le istituzioni esporsi in questo modo. Sono commossa. Spesso veniamo definiti giullari, la musica è anche divertimento, ma facciamo questo lavoro sinceramente, cercando di dare qualità, con la consapevolezza di rappresentare l’Italia», ha detto Laura Pausini, uscendo dal Quirinale, rispondendo a una domanda sulle parole del presidente Sergio Mattarella.

I cantanti del Festival di Sanremo con in testa Laura Pausini hanno intonato per il presidente della Repubblica al Quirinale il celebre brano “Azzurro” scritto da Paolo Conte e diventato cavallo di battaglia di Adriano Celentano. Sergio Mattarella ha ringraziato per l’omaggio e ha risposto loro con una battuta: “Ricordavo le parole, ma non mi sono associato perché sin dall’asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro”. Carlo Conti e Laura Pausini hanno regalato al capo dello Stato “lo spartito della registrazione della prima canzone che vinse il Festival di Sanremo, ‘Grazie dei fiori’ di Nilla Pizzi”.

