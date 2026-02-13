“A San Valentino sono single”: il casting di Sophia Kirby per un partner alle Olimpiadi invernali

Olimpiadi invernali: l’atleta Usa Sophia Kirby lancia via social l’idea di un ‘casting’ per trovare il candidato più idoneo per San Valentino. Riceve più di 600 risposte, alla fine il vincitore è…

“Finisco le gare il 12 febbraio e sto cercando un appuntamento per San Valentino. Attiverò i miei profili di incontri e sono disponibile a prendere un caffè con voi fan. Ci vediamo a Cortina”: così scriveva una settimana fa dal suo vivace profilo Ig “la scapola più ambita del villaggio olimpico”, aprendo di fatto al ‘casting’ per i candidati più idonei a trascorrere insieme a lei la festa degli innamorati.

Sophia Kirby, 24 anni, giovane campionessa dello slittino del team Usa, da oggi, giovedì 12 febbraio, è pronta quindi a ‘prendersi un cappuccino’ con gli aspiranti partner. Infatti è arrivato il termine fissato per l’invio delle ‘candidature’, coincidente con la fine dei suoi impegni sportivi.

Sophia.Kirby/Ig

IN TRE GIORNI ARRIVATI OLTRE 600 MESSAGGI

In questa settimana la slittinista ha raccontato la sua vita nel villaggio olimpico, postando su Ig simpatiche storie, e in effetti è stata piuttosto impegnata: si è preparata per sfilare alla cerimonia d’apertura, ha distribuito spille originali e personalizzate create da lei stessa (una dedicata anche a Snoop Dogg). Ovviamente si è allenata…ma è riuscita comunque a rispondere ai messaggi ricevuti da chi ha raccolto il suo appello. In soli tre giorni ne ha ricevuti ben 600 e ha promesso che avrebbe cercato di organizzare un appuntamento. In un breve video ha poi letto alcuni dei messaggi ricevuti, pieni di complimenti e battute spiritose (e uno sembrerebbe provenire dal Dj dello Sliding center).

LA SCELTA FINALE

Alla fine, sembra che Sophia abbia preso una decisione, anzi l’iniziativa. In un post si è rivolta direttamente al suo prescelto, ovvero lo snowboarder del suo stesso team, Jake Pates, 27 anni. “Ho sentito che il 14 febbraio, sei libero – gli ha scritto – consideralo programmato”. Pates in effetti aveva risposto all’amo non inviandole un messaggio, ma postando a sua volta un appello su Ig. “Sono libero il 14 Febbraio, in caso qualcuno se lo stesse chiedendo”, scriveva mettendosi in mostra con la divisa indossata durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi e con una canzone di Alanis Morrisettes di sottofondo. Sophia Kirby ha raccolto la palla al balzo, copiando l’abbigliamento e la canzone usata nel post di Pates. Insomma, appuntamento deciso, missione compiuta.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)