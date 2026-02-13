A “Elisir” su Rai 3 tra gli argomenti i noduli della tiroide

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 13 febbraio alle 10.50 su Rai 3, si aprirà affrontando il tema dei noduli della tiroide

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 13 febbraio alle 10.50 su Rai 3, si aprirà affrontando il tema dei noduli della tiroide: sono sempre pericolosi? Quali sono i fattori di rischio a cui prestare attenzione? Risponderà alle domande in studio Rossella Elisei, docente di Endocrinologia presso l’Università di Pisa.

A seguire, nella rubrica “In corpore sano” si parlerà della riabilitazione della mandibola. L’esperto spiegherà attraverso quali esercizi è possibile rafforzare muscoli e ossa del viso. Se ne saprà di più grazie a Roberto Ursini, docente di Ortognatodonzia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Infine, protagonista dello spazio conclusivo sarà la stipsi. Non è una malattia, ma un sintomo che può nascondere diverse cause: dalle alterazioni della flora batterica a disfunzioni della motilità intestinale. Quando questo disturbo può diventare cronico? Quali sono le abitudini che nel quotidiano possono fare la differenza? A spiegarlo sarà la professoressa Sara Massironi, gastroenterologa presso l’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano.