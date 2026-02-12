Su Rai 4 tre episodi della quarta stagione di SWAT, l’Unità Speciale della polizia di Los Angeles

Giovedì 12 febbraio, in prima serata, torna con 3 epsodi su Rai 4 dalla quarta stagione l’amatissima serie d’azione poliziesca SWAT
Giovedì 12 febbraio, in prima serata, torna su Rai 4 la quarta stagione dell’amatissima serie d’azione poliziesca “S.W.A.T.”, che segue le missioni ad alto rischio dell’unità speciale della polizia di Los Angeles guidata dal sergente Daniel “Hondo” Harrelson. Dopo gli eventi turbolenti della stagione precedente, il team si trova ad affrontare nuove minacce e casi sempre più complessi.
Nell’episodio 4 “Memento Mori”, Los Angeles si prepara a celebrare la commemorazione per una giovane cantante simbolo della lotta contro i soprusi della Polizia. Intanto, il padre di Darryl esce di prigione.
Nell’episodio 4 “Distanze”, Charlie, un uomo che soffre di schizofrenia, manda pacchi bomba a tutti quelli che, secondo lui, lo stanno perseguitando. Chris, intanto, aiutata da Erika, continua ad allenarsi per il Master Gunner.
Nell’episodio 6 “Proteggere e servire”, la SWAT affronta la perdita di controllo di un impiegato nel giorno del suo licenziamento. Chris, nel suo giorno libero, si ritrova ad affrontare una specie di setta istituita da un finto Vescovo.