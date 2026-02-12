Stasera su Rai Storia “La via del guerriero – Khunbish messaggero mongolo”

Stasera su Rai Storia “La bussola e la clessidra – La via del guerriero – Khunbish messaggero mongolo”: le anticipazioni

Giovedì 12 febbraio 2026 alle 21:20 Rai Storia propone “La bussola e la clessidra – La via del guerriero – Khunbish messaggero mongolo”. Combattenti celti, legionari romani, predoni vichinghi, cavalieri templari, highlander scozzesi, guerrieri mongoli. La nuov – a serie de La Bussola e la Clessidra, con il professor Alessandro Barbero, è dedicata ad alcuni dei più grandi guerrieri dell antichità e alle loro tecniche di combattimento.

Nella puntata in onda stasera ricostruiamo la vita di Khunbish: il cavaliere mongolo, guerriero e lupo solitario che percorse la via della seta per consegnare un messaggio che cambiò il corso della storia.

A seguire “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità”. Ascesa e caduta di una regina d’Inghilterra: Anna Bolena. La vita e la drammatica fine di una donna tra le più discusse della storia. Ne parla con Giorgio Zanchini la professoressa Vittoria Fiorelli.