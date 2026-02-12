Stasera su Rai 3 Geppi Cucciari conduce una nuova puntata di “Splendida Cornice”. Ospiti Luca Argentero, Cristina Comencini e Pietro Grasso

Tra divulgazione, ironia e satira, Geppi Cucciari torna con una nuova puntata di “Splendida Cornice”, il programma di Rai Cultura che accompagna gli spettatori in oltre due ore di intrattenimento colto e appassionante in onda giovedì 12 febbraio alle 21.20 su Rai 3.

Tra gli ospiti di questa nuova puntata, Luca Argentero, con la nuova serie “Motorvalley”, Cristina Comencini, in libreria con il romanzo “L’epoca felice”, e Pietro Grasso, con il libro “U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra”.

Spazio anche al pupazzo più famoso della tv italiana Topo Gigio, impegnato nel musical “Strapazzami di coccole” e protagonista di una speciale esibizione con la padrona di casa Geppi Cucciari sulle note di “Ci vuole un fiore” di Sergio Endrigo.

E ancora, interverranno in collegamento da Roma la Scuola della Zecca di Stato, da New York l’attore e regista statunitense John Turturro e telefonicamente l’attore e comico Lillo.

Non mancheranno le performance dal vivo di Elio, con il celebre brano “Faceva il palo” di Enzo Jannacci, e dei ballerini del Teatro alla Scala Martina Arduino e Marco Agostino insieme alla cantante Debora Cesti, sul brano “Kissing you” di Des’ree.

Come da tradizione, la partecipazione del pubblico ha un ruolo centrale: spettatori autocertificati nelle più diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — intervengono attivamente nel dialogo con gli ospiti in studio. A orientare il confronto, un gruppo di esperti: Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicoterapeuta Carlo Boracchi. Ad arricchire la puntata, la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte curati da Alessandro Arcodia, l’immancabile rubrica “Agenda Mercadini” raccontata da Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio del programma insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Con la sua formula, “Splendida Cornice” continua a unire approfondimento culturale e spettacolo, costruendo un’esperienza televisiva del tutto unica capace di emozionare e intrattenere.

“Splendida Cornice” è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con ITV Movie – società del gruppo Banijay. Un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con: Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Sara Deiana, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone, Federico Vozzi. A cura di Antonella Vecchiariello, produttore esecutivo per ITV Movie Patrizia Riverso. Per la Rai: produttore esecutivo Michela Di Blasi capoprogetto Luisa Pistacchio, coordinatore editoriale Felice Cappa. La regia è di Alessandro Renna. Le scene di Maurizio Zecchin.