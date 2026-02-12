Stasera su Rai 1 la quindicesima stagione di Don Matteo con “Il bagatto”: la trama

Su Rai 1 torna “Don Matteo” – una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – con l’episodio “Il bagatto”: la trama

Giovedì 12 febbraio 2026 alle 21:30 torna “Don Matteo” – una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – in 10 prime serate su Rai 1 per la regia di Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. La parola d’ordine della stagione è “cuore” perché tutti i protagonisti, tra quelli noti al pubblico ed i nuovi, si trovano a fare i conti con i sentimenti. Accanto a Don Massimo, Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini, l’intrecciarsi di storie segue la coppia formata dal Capitano dei Carabinieri, Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini), la sorella di Don Massimo.

E se Diego sembra avere le idee chiare, sono molte le domande che angustiano Giulia, che ha appena perso la madre, non ha una vera direzione a livello professionale e non riesce ancora a capire quale sia il suo posto nel mondo. A mettere in crisi il Maresciallo Cecchini arriva Caterina Provvedi (Irene Giancontieri) nuova e agguerrita Marescialla il cui trasferimento – forse frutto di un disguido – la porta a contendersi il posto proprio con Cecchini. Anche per Don Massimo non mancano le sfide che hanno, soprattutto, il volto della misteriosa Maria (Fiamma Parente), adolescente incinta e senza memoria. Ad arricchire le trame – investigative e non – delle dieci serate le partecipazioni di Diletta Leotta, Max Tortora e Tosca D’Aquino, Valeria Fabrizi, Alessandro Borghese, Giulio Beranek e Carolina Benvenga.

Nell’episodio in onda stasera intitolato “Il bagatto”, Cecchini scopre che Elisa si rivolge a una maga per salvare il loro matrimonio, ormai in crisi senza che lui se ne fosse accorto. Intanto anche Giulia e Diego attraversano un momento difficile: lei è sempre più coinvolta nel nuovo mondo della moda grazie a Mathias, mentre Diego fatica a starle vicino.