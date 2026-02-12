Sei repubblicani sfidano Trump: alla Camera votano il blocco dei dazi per il Canada

Il presidente lascia trasparire una leggera irritazione: chi vota contro “subirà seriamente le conseguenze al momento delle elezioni”

La Camera degli Stati Uniti ha votato 219 a 211 per bloccare i dazi di Trump sul Canada, con sei Repubblicani (Thomas Massie, Don Bacon, Kevin Kiley, Jeff Hurd, Brian Fitzpatrick e Dan Newhouse) che si sono uniti ai Democratici. La risoluzione ora passa al Senato, ma è improbabile che diventi legge, poiché si prevede che Trump porrà il veto: per revocarlo occorrerebbe la maggioranza dei due terzi al Congresso.

Trump ha già iniziato a screditare e attaccare politicamente i Repubblicani che hanno votato contro, anche in vista delle elezioni primarie. Sul suo social Truth, lascia trasparire una leggera irritazione e lancia un avvertimento ai ribelli: “Qualsiasi repubblicano, alla Camera o al Senato, che voti contro i dazi ne subirà seriamente le conseguenze al momento delle elezioni, primarie incluse!”.

In un altro messaggio, Trump sostiene che il Canada “ha approfittato degli Stati Uniti in materia commerciale per molti anni. Sono tra i peggiori al mondo con cui avere a che fare, soprattutto per quanto riguarda il nostro confine settentrionale. I dazi rappresentano una vittoria per noi, facile. I Repubblicani devono continuare così!”.