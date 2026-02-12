Rudeejay e Dino Brown fanno scatenare il Carnevale di Montescaglioso

Sabato 14 febbraio la 67ª edizione del Carnevale Montese di Montescaglioso (Matera): dopo la sfilata dei carri allegorici l’evento si chiude in bellezza… e in musica da ballare, Rudeejay e Dino Brown

Sabato 14 febbraio la 67ª edizione del Carnevale Montese di Montescaglioso (Matera) entra nel vivo. Dopo la sfilata dei carri allegorici e tutte le attività collaterali in programma, l’evento si chiude in bellezza… e in musica da ballare, Rudeejay e Dino Brown, due artisti italiani di riferimento e pure un DJ duo internazionale, gli HEADER. Domenica 15 febbraio il programma continua con uno scatenato concerto di Cristiano Malgioglio, accompagnato dai dj set di DeXenia e Rossella Di Pierro. Tutti i dettagli sull’evento: Instagram.com/carnevaledimontescaglioso/

Tutto il programma del 15 febbraio è disponibile qui: https://www.lorenzotiezzi.com/2026/02/152-cristiano-malgioglio-dexenia-e.html

Andiamo con ordine e raccontiamo cosa succede il 14 febbraio. Dalla Francia arrivano come dicevamo gli HEADER, tra i protagonisti della scena elettronica internazionale. Già protagonisti in Belgio nel 2023 sul palco del Tomorrowland, probabilmente il festival musicale più importante al mondo quando si tratta di musica da ballare, si sono esibiti con David Guetta all’Hi Ibiza e proprio con il super DJ francese torneranno presto sul palco. Suonano insieme fin dal 2016 e nel 2020 hanno pubblicato “Midnight” su una label di riferimento come Spinnin’ Next. La loro identità artistica si basa su performance dal vivo coinvolgenti, in cui riescono a fondere tanti generi diversi.

Con loro in console sul palco anche Rudeejay e Dino Brown, scatenati artisti italiani. Rudeejay di casa, al Nameless, festival italiano di riferimento per la scena EDM e spesso collabora con DJ del calibro di Tiësto, NERVO, Tujamo, TNT, Plastik Funk, oltre ad aver remixato brani di Bob Sinclar, Burak Yeter e tanti altri. Dino Brown, conduttore e autore radiofonico, a lungo ad m2o, da tempo cura anche La Storia della Dance, un format di grande successo (oltre 550mila fan su Instagram) con cui, mentre fa ballare, racconta racconta della musica da ballo.

Riconosciuto anche quest’anno dal Ministero della Cultura tra i Carnevali Storici d’Italia, ogni anno Carnevale Montese di Montescaglioso (Matera) cresce, grazie all’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Vincenzo Zito e grazie al fondamentale contributo dell’Associazione Carnevale Montese presieduta da Matias Montemurro.

«Il Carnevale é un evento ci rende orgogliosi, dando davvero importanza al nostro paese», spiega il sindaco Vincenzo Zito. «E’ un successo che deriva dall’impegno di associazioni costituite da ragazzi volontari che lavorano per questo evento tutto l’anno. Avvicinare i giovani alla magia del Carnevale e farli divertire restando a Montescaglioso é da sempre un obbiettivo primario per questa amministrazione».

In passato al Carnevale di Montescaglioso si sono esibiti, con la loro musica e la loro energia DJ e artisti del calibro di Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, Get Far Fargetta e Prezioso e quest’anno, grazie alla collaborazione con Kontakt Agency, l’agenzia di Francesco Andrisani, il ritmo cresce ancora grazie a due artisti internazionali. «I miei genitori sono nati a Montescaglioso e quando il Comune e l’Associazione Carnevale Montese mi hanno coinvolto, ho subito sposato il progetto con entusiasmo», spiega Francesco Andrisani. «Sono certo che il Carnevale andrà oltre i confini della Basilicata e con gli artisti che portiamo quest’anno sul palco, ci sarà una risonanza anche internazionale».