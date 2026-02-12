Oroscopo di oggi, giovedì 12 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Ci sprona l’ambizione di fare di più e meglio. È un periodo buono per le realizzazioni, ma evitiamo la fretta, probabile responsabile di passi falsi. Scelte finanziarie e investimenti produttivi. L’impegno profuso nell’attività viene ampiamente ripagato.
Toro
Per riuscire nei nostri obiettivi, possiamo contare su un apporto di concretezza, fiuto e determinazione. Trattative vantaggiose. Agevoli i viaggi, gli affari e i rapporti professionali. Dialogo nella coppia, oggi è facile capire e farsi capire.
Gemelli
Clima poco stimolante, non all’altezza dei nostri desideri. Ma non diamo niente per scontato, qualcuno potrebbe piacevolmente stupirci. Se una storia ci sta a cuore, rimbocchiamoci le maniche per recuperarla, la soluzione è nell’effetto sorpresa.
Cancro
Complice la Luna, le nostre intuizioni toccano livelli altissimi. Ci basta un’occhiata per capire gli altri e avere una panoramica della situazione. C’è spazio per una maggiore apertura e disponibilità: in questo modo offriamo ciò che siamo veramente.
Leone
L’atmosfera è decisamente stonata, senza un motivo preciso, se non fosse per la severità quasi totale del nostro cielo. Servono pragmatismo ed efficienza. Miglioramento dell’umore in serata, riacquistiamo verve. Fra le braccia dell’amato, tutto diventa magico.
Vergine
Con tutta probabilità, in casa di malintesi da chiarire e di faccende da sistemare ce ne sono in quantità: prendiamo la Luna al balzo e parliamo. Buonumore e ambiente familiare collaborativo. Non sottovalutiamo le intuizioni che arrivano all’improvviso.
Bilancia
Il lunedì si lega al lavoro, alle abitudini consolidate e alle incombenze pratiche da sbrigare. Tutto nella norma, niente svaghi fuori dall’ordinario. L’amore è associato a ricordi e belle esperienze condivise, ma c’è anche il cruccio di qualche sottile rancore.
Scorpione
La giornata ci trova in un’ottima disposizione di spirito. La fantasia non si fa frenare da dubbi o nodi irrisolti. Andiamo in profondità senza timore. Nuove imprese e contatti proficui. Doniamo amore, e lo riceveremo indietro. La dolcezza fa casa.
Sagittario
Sul piano del rendimento, è un momento produttivo. Nella quotidianità siamo pratici ed efficienti. Diamo una bella sfoltita agli impegni in agenda. Circostanze allettanti in campo sociale, allacciamo relazioni intriganti. Nuove prospettive per la carriera.
Capricorno
Qualsiasi cosa ci sia in ballo, nessun intoppo può scombinare i nostri programmi. Alcune questioni professionali si chiariscono. Progressi e successi. La sensibilità è acuta, i sentimenti sono intensi e profondi, l’ingegno e le idee chiare. Andiamo sul sicuro.
Acquario
Giornata tutta casa e lavoro, senza avere nemmeno un po’ di tempo da dedicare a noi stessi. Assumiamoci la responsabilità della disorganizzazione. Almeno per quanto riguarda la progettualità, possiamo dare punti a chiunque, è l’umore che non quadra.
Pesci
Senza paura di sbagliare, imbocchiamo la strada giusta: è come se ci fosse una voce, nel profondo del nostro cuore, a indicarci il sentiero da percorrere. Non ci resta che fidarci dell’istinto, e andare avanti spediti, anche grazie all’appoggio solido degli amici.