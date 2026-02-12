La seconda puntata di “Perché Sanremo è Sanremo” su Rai 5: le anticipazioni

Il documentario “Perché Sanremo è Sanremo”, in onda con la seconda puntata giovedì 12 febbraio dalle 21.20 su Rai 5

Dopo 75 edizioni il Festival di Sanremo è sempre più giovane ed è un evento che va ben oltre la musica. Per una settimana il Festival invade i palinsesti, i giornali e, da qualche anno, anche i social. Un fenomeno mediatico che riflette i sentimenti del Paese. Di questo e della storia del Festival si parla nel documentario coprodotto da Rai Documentari ed Eliseo Entertaiment “Perché Sanremo è Sanremo”, in onda con la seconda puntata giovedì 12 febbraio dalle 21.20 su Rai 5.

La storia della kermesse, i grandi successi, gli scandali, ma anche un evento drammatico e le pesanti polemiche. E poi, gli eventi politici e i fatti di cronaca che hanno attraversato l’Italia durante le varie edizioni, in un caleidoscopio di storie, canzoni, personaggi e comparse, raggruppate in un unico grande racconto popolare. Un viaggio all’insegna della musica, delle emozioni e della magia del palco dell’Ariston. Una serata speciale dedicata al Festival, firmata da Giovanni Filippetto e Michele Truglio.