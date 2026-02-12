Katie Holmes e gli altri amici salutano James Van Der Beek con messaggi e lettere

Tantissimi i messaggi che ricordano l’attore, ma soprattutto l’uomo che va via a 48 anni

Una lettera scritta a mano e pubblicata su Instagram. Katie Holmes saluta così James Van Der Beek, co-star di Dawson’s Creek scomparsa nella mattinata di ieri, 11 febbraio, per un cancro al colon-retto. L’attrice – che nel teen drama ha interpretato Joey Potter, la migliore amica di Dawson Leery (Van Der Beek – affida i suoi pensieri a un foglio di carta bianco e inizia ringraziando il collega e amico. “James, grazie. Aver condiviso spazio con la tua immaginazione è qualcosa di sacro“, così come “respirare la stessa aria nel territorio della fantasia, fidandoci che i nostri cuori fossero al sicuro e liberi di esprimersi”, scrive la 47enne.

Parlando dei tanti ricordi vissuti durante le riprese di Dawson’s Creek – in onda dal 1998 al 2003 – e non solo, Holmes cita “le risate, le conversazioni sulla vita, le canzoni di James Taylor, le avventure di una giovinezza unica. Eri coraggio, compassione, generosità, forza. Avevi un profondo apprezzamento per la vita e l’integrità di chi riconosce che la vita stessa è arte: basi su cui hai costruito un matrimonio bellissimo, con sei figli amorevoli. Il viaggio di un eroe”.

“Piango questa perdita con il cuore che porta il peso dalla tua assenza e colmo di gratitudine per il segno che hai lasciato”, sottolinea l’attriche che poi dedica un pensiero alla moglie Kimberly e ai sei figli di Van Der Beek: “A Kimberly e ai bambini: siamo qui per voi, oggi e sempre. Vi ricopriremo d’amore e di compassione, come lui avrebbe voluto”.

BUSY PHILIPPS: “CI MANCHERÀ PER SEMPRE”

Sempre su Instagram, sono arrivati i messaggi di tanti colleghi e amici di James Van Der Beek. Busy Philipps, Audrey Liddell in Dawson’s Creek, sottolinea che “ci mancherà per sempre”: “Il mio cuore sta soffrendo profondamente. Era mio amico e gli volevo bene e sono così grata per la nostra amicizia in tutti questi anni”.

“Raramente rimango senza parole… oggi fa eccezione”, scrive la ‘mamma’ sullo schermo di James Van Der Beek, Mary Margaret Humes. In Dawson’s Creek interpretava Gail Leery. “James, mio grazioso guerriero, hai combattuto una dura battaglia contro ogni avversità con tanta calma forza e dignità. Ti amerò e ti ammirerò sempre per questo– aggiunge l’attrice-. Le nostre ultime conversazioni… di solo pochi giorni fa…restano dolcemente nel mio cuore dove le terrò al sicuro. Alla nostra grande famiglia di amici di Dawson’s Creek… Per favore, siate rispettosi dei nostri silenzi al momento, poiché la bella Kimberly e la famiglia hanno chiesto per ora una serena privacy”.

“Sono così triste per la vostra splendida famiglia. Anche se l’eredità di James vivrà per sempre, questa è una perdita enorme non solo per la vostra famiglia, ma per il mondo intero. Fa****o il cancro”, commenta Sarah Michelle Gellar della serie cult Buffy l’ammazzavampiri. “Mando amore e luce alla vostra splendida famiglia- scrive Chad Michael Murray, che ha recitato al fianco di Van Der Beek, presente in qualche episodio di One Tree Hill – James era un gigante. Ci dispiace tantissimo per quello che state passando. Le sue parole, la sua arte e la sua umanità ci hanno ispirato tutti: ci ha spronato a essere migliori in ogni modo. Dio vi benedica, ragazzi”.

La ballerina di Dancing With the Stars, Emma Slater, che ha fatto coppia con Van Der Beek nella sua avventura nel programma dichiara: “Sono così devastata. Lui è e sarà sempre la mia famiglia. Ti amo così tanto, James. Puoi essere orgoglioso dell’uomo che sei. Sono così grata di essere stata lì per dirti addio“.

La sua co-protagonista di “Don’t Trust the B— in Apartment 23”, Krysten Ritter, in una storia Instagram commenta: “Una notizia davvero brutta oggi. Una persona meravigliosa dentro e fuori. Intelligente, divertente, empatica, gentile, talentuosa e semplicemente magica. Sono così grata per la nostra amicizia e così addolorata. Tutto il mio amore va alla sua fantastica moglie Kimberly e ai loro figli”.

Reese Witherspoon: “Sono devastata nell’apprendere di James Van Der Beek. Che uomo straordinario e talentuoso, che ha anche dimostrato grande gentilezza e grazia in ogni azione. Prego che tutti gli angeli veglino sulla sua famiglia in questo momento difficile”.

LE ULTIME FOTO DI JAMES VAN DER BEEK PUBBLICATE DAGLI AMICI

Nel lungo post dell’amica attrice ed ex wrestler Stacy Kimberly, una delle ultime foto di James Van Der Beek. I due sono insieme davanti un tramonto, l’attore è in carrozina: “James, passare questi ultimi giorni con te è stato un vero dono di Dio“. Stacy sottolinea: “Quando sai che il tempo è sacro, non sprechi neanche un fiato. Non hai fretta. Non scorri. Non preoccuparti del domani. Siediti. Ascoltami. Ti tieni per mano. Guardi il cielo cambiare colore e lasci che cambi anche te”.

“In questi ultimi giorni, mi hai insegnato più di quanto qualsiasi libro possa fare. Mi hai fatto vedere cosa vuol dire fidarsi del piano di Dio, anche quando ti spezza il cuore. Specialmente quando ti spezza il cuore. L’altra sera abbiamo guardato il tramonto insieme mentre condividevi la tua saggezza, le tue speranze e le promesse che ci siamo fatti. Abbiamo parlato di come questo mondo possa sentirsi sottosopra… e di come forse il cielo ha bisogno del tuo spirito ora per aiutarci a calmarci quaggiù. E proprio mentre il sole scivolava via, una stella cadente attraversava il cielo… come per ricordarci che niente di tutto questo è casuale”, continua.

E aggiunge: “Sei un dono. Un marito incredibile. Un papà straordinario. Il modo in cui ci sei stato per Kimberly (la moglie, ndr) e i tuoi figli… costante, forte, devoto… è stata una benedizione da testimoniare. È stato un onore stare accanto alla tua famiglia in questi momenti sacri”.

Una personalità che non ha mai smesso di sorridere: “È davvero incredibile come qualcuno possa lottare così duramente per così tanto tempo, viaggiare per il mondo combattendo così tanto, e in qualche modo essere ancora così bello mentre lo fa. Quel sorriso non ti ha mai lasciato. Hai dato a questo mondo così tanti doni. La tua presenza è stata una luce luminosa nella mia vita e in tante altre. E mentre il tuo corpo fisico potrebbe non essere più qui, so che il tuo spirito sta facendo grandi cose. Lo sento già”.

“Potremmo averne perso uno buono qui sulla terra… ma il paradiso ha guadagnato qualcosa di straordinario. Ti penserò ogni volta che guarderò un tramonto. Ogni volta che vedo un arcobaleno estendersi nel cielo. Saprò che ci sei. E forse la lezione che ci lasci è questa: il momento presente è tutto. Ama le persone che hai di fronte. Dì le parole. Guarda il tramonto. Fidati di Dio, anche quando non capisci. Grazie per avermi cambiato. Ti porterò con me. Sempre”, conclude.

“Fratello James, eri amato da tutto il mondo, ma per noi eri zio James”, scrive invece la designer americana Erin Fetherston. Anche lei pubblica uno degli ultimi scatti del 48enne: disteso a letto, ma sorridente. “Grazie per la tua amicizia. Per essere stato sempre presente. Per essere quello che avrebbe fatto il miglio in più. Quando il nostro cane è morto nel cuore della notte, sei stato tu a venire con una pala. Quando sono nati i nostri bambini, tu e Kimberly siete stati i primissimi a venirci a trovare: non avete solo festeggiato i nostri traguardi, ma ne avete fatto parte“.

“Che onore è stato avere un posto al tuo tavolo e chiamarti migliore amico- aggiunge-. Lo spazio che lasci alle spalle non potrà mai essere riempito, ma faremo del nostro meglio per riempire di amore la tua bellissima famiglia e ricordarci di continuare a ballare in tuo onore, perché hai sempre saputo l’importanza della gioia. Ti vogliamo bene. Sempre”.

