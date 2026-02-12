Francesca Lollobrigida trionfa anche nei 5.000 metri: doppio oro a Milano Cortina 2026

Dopo aver trionfato anche nei 3000 metri. Una doppietta leggendaria

Francesca Lollobrigida si concede il bis di medaglie d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026 e vola sempre di più nella storia. Dopo il magico successo firmato appena cinque giorni fa nei 3.000 metri con tanto di record olimpico, infatti, la pattinatrice di velocità di Frascati si è messa alle spalle tutte le avversarie anche nel format più lungo dei 5.000 metri, distanza in cui detiene il titolo iridato in virtù del successo firmato nel marzo dello scorso anno in occasione dei Mondiali norvegesi di Hamar. Ha pattinato nella leggenda la neo-trentacinquenne azzurra, diventata la prima italiana di sempre (donna o uomo) della disciplina a trionfare in due gare olimpiche individuali. Per l’Italia Team si tratta della 15ª medaglia in questi Giochi Invernali, la sesta d’oro (meno uno dal record azzurro stabilito nell’edizione di Lillehammer 1994).

Inserita all’interno della sesta e ultima batteria insieme ad una bi-campionessa olimpica di specialità del calibro della ceca Martina Sáblíková, la veterana azzurra ha sbaragliato nuovamente la concorrenza sull’anello di ghiaccio del Milano Ice Park. Partita all’attacco sin dal primo giro, l’atleta dei Castelli Romani si è resa protagonista di una performance commovente e, nonostante l’evidente affaticamento negli ultimi tornanti, è riuscita ugualmente ad alzare le braccia al cielo, tagliando la linea di arrivo al primo posto con il personal best di 6’46”17. Niente da fare per l’olandese (argento con +0”10), la norvegese Ragne Wiklund (bronzo con +0”17) e la belga Sandrine Tas (quarta con +0”30), arresesi tutte e tre per una manciata di centesimi di fronte all’imperiosa progressione d’oro di Lollobrigida. Si è arricchito con il quarto podio olimpico, quindi, il ricco palmarès di quest’ultima che, alla vigilia di quest’appuntamento a cinque cerchi in casa, comprendeva già l’argento ed il bronzo vinti a Pechino 2022 rispettivamente nei 3.000 metri e nella mass start.

