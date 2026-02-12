Ha preso il via Danza Oltre il Confine 4.0: un nuovo ecosistema performativo tra Compagnia Teatro A e Accademia Europea di Danza

Ha preso il via Danza Oltre il Confine 4.0, progetto ideato da Joseph Fontano e selezionato nell’ambito dell’Avviso Pubblico di Roma Capitale, con approvazione del Dipartimento Attività Culturali, che vede la partecipazione di Valeria Freiberg e dell’Associazione Ariadne – Compagnia Teatro A. Un percorso di lavoro dedicato alla ricerca nelle arti performative, che affronta la formazione artistica come pratica concreta, radicata nel corpo e nel tempo, capace di generare continuità professionale.

L’iniziativa consolida un dialogo artistico ormai strutturato: già dall’ottobre 2025, infatti, la collaborazione tra Ariadne – Compagnia Teatro A e l’Accademia Europea di Danza ha dato vita al Dipartimento di Recitazione – Mestiere dell’Attore, nato per saldare la relazione tra formazione e lavoro professionale sulla scena. In questo orizzonte, anche Danza Oltre il Confine 4.0 si configura come un luogo di confronto che intercetta e mette in relazione le prospettive che attraversano questa collaborazione, in una sinergia necessaria, attivando un contesto fondato sull’ascolto reciproco tra linguaggi. La partecipazione di Valeria Freiberg, il cui contributo si colloca sul piano della riflessione multidisciplinare, contribuisce alla messa a fuoco di nuove traiettorie di ricerca all’interno del percorso condiviso.

«Sono lieta di prendere parte a questo progetto – dichiara Valeria Freiberg -. L’incontro con Danza Oltre il Confine 4.0 si inserisce con naturalezza in un percorso già avviato insieme all’Accademia, in cui la formazione è pensata come un gesto capace di generare processi lavorativi. Riconosco una prossimità di sguardo: negli ultimi anni la Compagnia Ariadne – Teatro A è stata impegnata nella costruzione di un ecosistema di pratiche in cui formazione, creazione e scena coincidono».

Il programma delle attività disegna un arco formativo variegato, rivolto ad attori, danzatori e appassionati.

Il focus sulla recitazione e la multidisciplinarietà si intensifica a fine mese con Valeria Freiberg, che guiderà Il Dialogo – Dip Pitching Lab: un laboratorio gratuito incentrato sul metodo delle azioni fisiche, previsto per il 23 febbraio (dalle 12:30 alle 15:30) e il 24 febbraio (dalle 11:15 alle 12:45).

Parallelamente, il Dipartimento di Recitazione dell’Accademia offre un’opportunità di perfezionamento tecnico con il Corso breve – incontri propedeutici alle audizioni, che si terrà nei pomeriggi del 23 e 24 febbraio (ore 16:30–18:30).

Il focus della ricerca narrativa culminerà nel workshop intensivo Zona dell’Io, un percorso di 15 ore complessive dedicato alla poetica di J. D. Salinger. Questo appuntamento speciale si articolerà in due momenti e luoghi differenti, simboleggiando l’apertura del teatro alla città: le prime sessioni si terranno il 27 e 28 febbraio, mentre la giornata conclusiva dell’1 marzo avrà luogo negli spazi della Città dell’Altra Economia, nell’ambito del progetto ECODomus.

Un contesto vivo e articolato, quello costruito da Ariadne e Accademia, che si sedimenta nel tempo attraverso la coesistenza di progetti diversi, permettendo al lavoro artistico di trovare condizioni reali di esistenza.

«Al centro della nostra sinergia c’è la volontà di creare un luogo del possibile: uno spazio aperto, attraversabile, dove i giovani possano incontrare la cultura e le arti come esperienza quotidiana – conclude Valeria Freiberg -. I progetti attivati agiscono in modo trasversale sulle necessità formative, civili e umane delle nuove generazioni, intrecciando la dimensione professionale con l’amore per le arti performative in senso più ampio. Un ecosistema che si costruisce nel tempo, attraverso la sedimentazione delle esperienze, la coesistenza di progetti e la capacità di creare incontri grazie ai quali il lavoro artistico possa trovare condizioni reali di esistenza e di sviluppo».