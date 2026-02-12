Azione su Rai Movie con “The Equalizer – Il vendicatore”: la trama del film

Denzel Washington nei panni del giustiziere nel film “The Equalizer – Il vendicatore” in onda giovedì 12 febbraio su Rai Movie: la trama del film

Robert McCall, ex agente della CIA, è impiegato in un supermarket e la sua vita grigia ha una scossa quando decide di aiutare Teri, una giovane prostituta che si è messa nei guai con la mafia russa. Robert entra però nel mirino del boss Teddy, che gestisce una rete di poliziotti corrotti.

Giovedì 12 febbraio 2026, alle 21.20, su Rai Movie va in onda il thriller d’azione “The Equalizer – Il vendicatore”, diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Denzel Washington e Chloë Grace Moretz.

Ispirato alla serie cult anni ’80 “Un giustiziere a New York”, segna la prima collaborazione tra Fuqua e Washington dopo “Training Day” e dà il via a una saga cinematografica che ha ridefinito l’archetipo del vendicatore moderno, mescolando tensione, stile e rigore morale.