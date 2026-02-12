A Roma Musei Civici gratis tutto l’anno per i residenti di città e provincia. L’assessore Smeriglio: “Un invito a riappropriarsi dei luoghi della cultura”
“La bellezza di Roma deve poter arrivare a tutti perché la gratuità dei musei civici è l’esercizio di un diritto di cittadinanza. Parte oggi la campagna di comunicazione dei musei in comune ‘A Roma, la bellezza è di tutti’, promossa dall’amministrazione capitolina per rendere l’accesso gratuito tutto l’anno ai Musei Civici, per tutti i residenti a Roma e nella Città Metropolitana”. Così in una nota l’assessore capitolino alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio.
“È un invito a riappropriarsi dei luoghi della cultura, a vivere il patrimonio museale diffuso in tutta la città, ad abitare gli spazi e a renderli ancora più vivi- spiega Smeriglio- Dove ci sono persone in relazione, dove c’è aggregazione e fruizione delle opportunità culturali, si alimenta un valore prezioso che è il legame stretto tra il cittadino e la città; un bagaglio che ritorna negli anni come investimento, consapevolezza e orgoglio del cittadino per lo spazio urbano che abita”. “Dare linfa alla creazione di questo legame significa avere cura dei cittadini, offrire spazi di formazione, sviluppare creatività e innovazione, rafforzare i rapporti tra le varie comunità urbane- conclude Smeriglio- Siamo felici di poter contribuire a questa evoluzione del rapporto tra il cittadino e la città, siamo orgogliosi di essere una città che impara”. L’iniziativa, conclude la nota, garantisce l’ingresso gratuito nei Musei Civici presentando un documento di identità valido in biglietteria. La campagna “A Roma, la bellezza è di tutti” sarà declinata su affissioni, canali digitali e stampa e tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili su: www.museiincomuneroma.it.