A Roma il Carnevale per famiglie lungo il fiume Tevere

Maschere, colori, giochi e avventure lungo il fiume: torna a Roma il Carnevale Tiberino, giunto alla quinta edizione, una grande festa in maschera pensata soprattutto per bambini e famiglie, tra natura, divertimento e scoperta del Tevere.

L’appuntamento è per sabato 14 febbraio 2026, a partire dalle ore 10.00, presso Scalo de Pinedo (Metro Flaminio). Fin dal mattino i più piccoli saranno accolti da animatori professionisti con giochi, musica, attività ludiche e intrattenimento dedicato, per dare ufficialmente il via alla festa.

Alle ore 11.00 partirà la colorata sfilata in maschera, guidata da una guida di BimbiTrek, che accompagnerà grandi e piccoli lungo il Parco di affaccio fluviale Oasi Naturalistica Lungotevere delle Navi e la ciclopedonale sulla banchina del Tevere, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo.

Grande attesa anche per la suggestiva sfilata sull’acqua, con gommoni, piroscafa, canoe e gli spettacolari Animali Fantastici del Tevere, che renderanno il fiume protagonista della festa. A rendere l’evento ancora più speciale sarà la presenza di una delegazione delle storiche Maschere Romane – Meo Patacca, Nina, Dottor Gambalunga e Pulcinelli Romani – guidata da Tiburtello, Maschera Ufficiale del Gran Carnevale Romano.

TIBURTELLO per la sua prima volta, coraggiosamente scenderà anch’egli in acqua, come atto d’amore nei confronti del fiume Tevere, ma soprattutto nei confronti della sua sfuggente amata, “LA BELLA ROMANINA”, confidando così di conquistarne il cuore nel giorno di San Valentino.

Il Carnevale Tiberino è una festa all’aria aperta che unisce gioco, movimento e valori educativi, promuovendo il benessere psicofisico, la socializzazione e il rispetto dell’ambiente fluviale. Tutti i bambini partecipanti riceveranno un premio, per celebrare insieme la gioia del Carnevale e la partecipazione attiva delle famiglie.

Durante l’evento sarà inoltre lanciata una simpatica iniziativa social: verrà premiata la foto più originale e rappresentativa del Carnevale, pubblicata con l’hashtag #carnevaletiberino, per condividere i momenti più divertenti e colorati della giornata.

Come negli anni passati, è prevista anche la presenza di cosplay, che con costumi ispirati a personaggi fantastici e immaginari arricchiranno la festa.

L’evento è organizzato dalla Discesa Internazionale del Tevere, nell’ambito delle attività di preparazione alla discesa del fiume da Città di Castello a Roma prevista per aprile 2026, insieme a realtà impegnate nella tutela e valorizzazione del Tevere come Marevivo, Agenda Tevere, UISP Roma e Roma Rafting. Il Municipio I Roma Centro patrocina l’iniziativa.

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e per verificare il livello del fiume e l’utilizzo della banchina, è possibile consultare la pagina ufficiale:

👉 https://www.tibertour.com/2025/12/16/carnevale-tiberino-2026/