A “Geo” oggi su Rai 3 il cambiamento climatico in Europa

Giovedì 12 febbraio, alle 16.10 su Rai 3, nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. In questa puntata Sveva Sagramola intervisterà Lorenzo Colantoni, giornalista ambientale e documentarista, autore della mostra multimediale e del libro: “Lungo la corrente.

Viaggio nell’Europa che affronta il cambiamento climatico”. Colantoni racconterà il ruolo chiave della corrente del Golfo, di come sta cambiando e di come alcune comunità agricole e di pescatori – dalla Spagna, all’Inghilterra alle Isole Svalbard – si stanno organizzando per “adattarsi” in modo attivo e propositivo al clima che cambia.