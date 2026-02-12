A Elisir oggi su Rai 3 diagnosi e cure per la maculopatia

Il tema iniziale della puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 12 febbraio, alle 10.50 su Rai 3, sarà la maculopatia

Il tema iniziale della puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 12 febbraio, alle 10.50 su Rai 3, sarà la maculopatia, una malattia dell’apparato visivo che si manifesta con una distorsione del campo visivo.

Spesso legata all’avanzare dell’età, questa condizione può compromettere seriamente l’autonomia e la qualità della vita. Maria Cristina Savastano, coordinatrice della ricerca in Oftalmologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, farà il punto su diagnosi e cure di questo disturbo. Subito dopo, nello spazio “Mangiar sano”, si parlerà delle piante che aiutano ad addormentarsi. Oltre a valeriana, passiflora e melissa quali sono le piante in grado di favorire un sonno ristoratore? Il tema sarà approfondito insieme a Fabio Firenzuoli, docente di Fitoterapia presso l’Università telematica Ecampus.

A chiudere la puntata sarà lo spazio di “Serena…mente”, in cui verrà approfondito il tema dell’attenzione. Senza di essa, memoria e apprendimento risultano compromessi: ma quando una semplice distrazione diventa il segnale di un disturbo più profondo? Se ne saprà di più grazie alla presenza in studio di Giovanni Migliarese, direttore della Struttura Complessa di Salute Mentale presso l’ASST di Pavia.