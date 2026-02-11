“Whitney – Una voce diventata leggenda” anche in lingua originale su Rai Movie: la trama

Il film di Kasi Lemmons “Whitney – Una voce diventata leggenda” che racconta la vita di una delle leggende della musica su Rai Movie: la trama

Mercoledì 11 febbraio 2026 alle 21:20 Rai Movie propone il film di Kasi Lemmons “Whitney – Una voce diventata leggenda”. Dall’esordio in un coro gospel del New Jersey al successo planetario, trent’anni di vita di Whitney Houston, diva assoluta della canzone americana e mondiale: ci sono voluti dieci anni a Hollywood per riuscire a produrre un biopic che fosse all’altezza delle aspettative, per tutti quelli che hanno amato la cantante soprannominata “The Voice” e che, prima di andarsene all’improvviso, aveva conquistato il mondo.

Naomi Ackie si dimostra all’altezza del difficile compito di impersonare una superstar, e tutto il cast – Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Clarke Peterscon – le dà una mano in un film che conquisterà non solo gli appassionati di musica.