SuperG: Franzoni solo sesto, Paris perde uno sci

Franjo von Allmen vince tutto: terzo oro per lo svizzero. Argento per Cochrane-Siegle e bronzo a Odermatt

Alla fine vince tutto von Allmen. Dopo la discesa libera e la combinata ecco il SuperG. Mentre è una delusione olimpica quella per Giovanni Franzoni, solo sesto. L’azzurro, già argento nella discesa, ha accumulato un distacco di 0″63 dallo svizzero, nuovo campione in 1’25″32. Argento Ryan Cochrane-Siegle (+0″13), bronzo a Marco Odermatt (+0″28).

Per quanto riguarda gli altri azzurri in gara, fuori Dominik Paris, che ha perso uno sci ed è stato costretto a uscire.