Sanremo 2026, la modella Irina Shayk sul palco dell’Ariston

Sarà co-conduttrice nella serata di giovedì 26 febbraio

Il palco del Teatro Ariston si “colora” di glamour con la presenza di Irina Shayk, co-conduttrice della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, della serata di giovedì 26 febbraio.

Irina Shayk è un’icona della moda mondiale. Presenza fissa sulle passerelle e sui red carpet più prestigiosi del pianeta, da Schiaparelli, Versace, Valentino, Miu Miu e Burberry fino al Met Gala, Cannes e agli Academy Awards, è stata il volto delle campagne delle principali maison di moda. Nella sua straordinaria carriera è apparsa su oltre 150 copertine editoriali, incluse 46 copertine di Vogue, è tra le protagoniste del Calendario Pirelli 2025 e ha debuttato sul grande schermo come attrice al fianco di Dwayne Johnson nel film Hercules. Oggi Irina rimane uno dei talenti più influenti e trasversali del settore, vantando numerosi riconoscimenti internazionali che spaziano dalla moda ai media.

