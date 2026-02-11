Sangue in Canada: dieci morti in una sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge

Tragedia in Canada: dieci morti in una sparatoria in una scuola tra cui l’assalitore. Durante la strage sono state ferite anche ventisette persone

È di dieci morti e ventisette feriti il bilancio della sparatoria avvenuto in una scuola secondaria a Tumbler Ridge, ex cittadina mineraria a nord di Vancouver. Secondo le prime ricostruzioni, ad aprire il fuoco sarebbe stata una donna che si sarebbe uccisa prima dell’arrivo della polizia. Stando a quanto riferito dai media canadesi, gli agenti arrivati alla Tumbler Ridge Secondary School, frequentata da circa 175 studenti, avrebbero trovato sette persone uccise, tra cui la sospettata della sparatoria. Un’ottava vittima sarebbe morta durante il trasporto in ospedale mentre altre due persone, sarebbero state trovate morte in un’abitazione vicino alla scuola. La polizia non esclude che anche queste siano collegate alla sparatoria.

Sui social le parole del primo ministro canadese Mark Carney che si è detto devastato dalla vicenda: “Le mie preghiere e le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie e agli amici che hanno perso i propri cari in questo orribile atto di violenza. Mi unisco ai canadesi nell’esprimere la mia solidarietà a coloro le cui vite sono cambiate per sempre oggi e nel rendere omaggio al coraggio e all’altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini. La nostra capacità di restare uniti nei momenti difficili è la cosa migliore del nostro Paese: la nostra empatia, la nostra unità e la nostra compassione reciproca”.

Il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police, Ken Floyd ha spiegato che attualmente non si conosce il movente della sparatoria e quale sia il legame tra l’assalitore e le vittime.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)