“Risiko – Sfide di potere”, nuovo appuntamento con Federico Rampini

Questa sera, in seconda serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “Risiko – Sfide di potere”, condotto da Federico Rampini

Protagonisti del quinto appuntamento saranno l’Europa e il nuovo modello tedesco di Friedrich Merz che la sta guidando. Dopo ottant’anni di pace, il Vecchio Continente affronta la sfida del riarmo, condotto da una Germania che ha radicalmente trasformato la propria identità pacifista in risposta alle minacce globali. Federico Rampini spiegherà la rivoluzione politica ed economica scaturita dal superamento del rigore dell’era Merkel: con la riforma costituzionale del marzo 2025 e un piano di investimenti da mille miliardi di euro, il Cancelliere Merz ha tracciato una nuova rotta per l’intero continente. Sotto la pressione di una Russia aggressiva e di un disimpegno strategico statunitense, l’Europa è chiamata a farsi carico della propria sicurezza.

Questo processo di “germanizzazione” ridefinisce profondamente anche l’economia italiana: si analizzerà l’interdipendenza produttiva del nostro Nord-Est, legata a doppio filo alle esportazioni tedesche e simboleggiata da storiche acquisizioni come quella di Sperlari da parte del gruppo Katjes. Un’indagine necessaria per capire se l’Europa riuscirà a costruire un sogno competitivo o se resterà vittima della propria frammentazione nel risiko delle grandi potenze.

L’analisi sarà arricchita dal commento dei giornalisti Paolo Valentino, Antonio Di Bella e Katharina Kort.

“Risiko – Sfide di potere” è un programma Videonews, scritto da Federico Rampini con Tommaso Franchini. La regia è affidata a Giacomo Frignani.