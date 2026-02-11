Oroscopo di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La ripetitività ci annoia, l’assenza di spazio ci soffoca e siamo in ritardo sulle scadenze? Oggi facciamo una pausa. Domani è un altro giorno. Fraintendimenti e dissapori in famiglia forse dipendono dalla nostra difficoltà a esprimere ciò che non va.
Toro
L’aspetto significativo odierno si scambia fra Venere e il nostro Urano. Un comportamento nervoso e incoerente causa scaramucce nella relazione. Trattative con un interlocutore che ci confonde e ci fa smarrire il filo del discorso. Discussioni con gli amici.
Gemelli
Un ritiro momentaneo dalla scena per analizzare con calma la situazione ci consentirà di affinare le strategie e valutare i prossimi passi. Sogni importanti su cui riflettere a fondo. Un viaggio da non rimandare per ottenere ciò che desideriamo.
Cancro
La Luna amica oggi ci restituisce certezze, vigila sugli investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli angoli del nostro carattere. In virtù del buonumore, affrontiamo gli impegni con leggerezza e positività. Chiarimenti nella coppia.
Leone
Malumore in vista! Con chi amiamo e con gli amici, non impuntiamoci su posizioni discutibili. Barbanera ci invita ad agire soltanto a ragion veduta. Possiamo superare una crisi in amore, con una maggiore tolleranza nei confronti di noi stessi e dell’altro.
Vergine
Oggi possiamo dormire fra due guanciali, la serenità è garantita. È la giornata giusta per goderci il calore e l’affetto delle persone care. La professione riceve stimoli positivi. Doni, dimostrazioni concrete d’amore da parte della dolce metà.
Bilancia
Atmosfera poco brillante per la vita affettiva, dubbi e gelosie riguardanti fatti del passato ci tolgono il sonno e la serenità. Analizziamoli. I cambiamenti interiori non passano inosservati in famiglia, ma non contiamo sull’appoggio incondizionato.
Scorpione
Traffico planetario convulso, con la Luna nel nostro segno che ci mette a rischio di incidenti diplomatici e di deragliamenti improvvisi. Nel lavoro siamo determinati e aperti alla cooperazione: portiamo questo stesso spirito anche in famiglia.
Sagittario
Domenica senza fuochi d’artificio. Voliamo basso accontentandoci di offrire prestazioni modeste, facendo l’indispensabile con il minimo sforzo. Rimediamo a certe nostre mancanze in ambito familiare con qualche attenzione in più. Saremo ripagati.
Capricorno
I punti fermi oggi ce li offre la Luna. Cerchiamo di frequentare gente, diamo spazio a nuovi incontri e soprattutto sorridiamo fiduciosi al futuro. Tutto scorre nel migliore dei modi. Iniziative azzeccate in campo economico, acquisti sfiziosi per la casa.
Acquario
Un aspetto importante per le nostre finanze è la quadratura Venere-Urano. Gli amici contano moltissimo, ma occhio alla generosità mal ripagata. Investimenti soggetti agli alti e bassi dei mercati azionari, ma le spese pazze sono farina del nostro sacco.
Pesci
Molti fra di noi che appartengono alla schiera dei precari ricevono notizie confortanti che aprono portoni. Contratti e collaborazioni confermati. Clima perfetto per l’intesa amorosa, vivace per la vita sociale. Buon dialogo e chiacchierate costruttive.