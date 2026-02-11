Il thriller “Vincent deve morire” stasera su Rai 4: la trama del film

Disponibile anche in lingua originale, stasera in prima serata su Rai 4 in onda il film thriller “Vincent deve morire”: la trama
Vincent lavora in uno studio grafico a Lione. Un giorno viene attaccato, senza motivo, da uno stagista. L’episodio sembrerebbe apparentemente una parentesi. Eppure, a distanza di breve tempo, il giovane viene nuovamente aggredito più volte da colleghi e sconosciuti.
Un giorno incontra Margaux, una cameriera che sembra essere l’unica persona che non vuole uccidere Vincent. Più tardi, quando cerca di allontanarsi con lei, sente alla radio la notizia di una pestilenza e vede un mucchio di persone che cercano di uccidersi a vicenda.
E’ la trama di “Vincente deve morire”, film thriller francese del 2023 diretto da Stéphan Castang in onda mercoledì 11 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 4.