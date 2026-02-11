HONOR ha registrato la crescita più forte all’estero tra i primi 10 marchi nel 2025

Secondo l’istituto di analisi di terze parti Omdia, le spedizioni di HONOR nei mercati esteri hanno registrato una crescita di circa il 55% su base annua nel periodo 1°–3° trimestre 2025

Secondo l’istituto di analisi di terze parti Omdia, le spedizioni di HONOR nei mercati esteri hanno registrato una crescita di circa il 55% su base annua nel periodo 1°–3° trimestre 2025. Tra i primi 10 vendor globali, HONOR ha ottenuto la crescita più forte nelle spedizioni all’estero, a conferma del crescente contributo dei mercati internazionali al business dell’azienda.

“È probabile che HONOR mantenga la leadership nella crescita delle spedizioni all’estero per l’intero anno”, ha dichiarato ai media cinesi l’analista di Omdia Lucas Zhong (https://m.nbd.com.cn/articles/2026-01-14/4219782.html).

Di seguito alcuni punti salienti del report:

• Mentre molti vendor cinesi restano fortemente concentrati sulla fascia entry-level, HONOR ha dato priorità al segmento di prezzo 300/499 dollari, che ha rappresentato circa il 23% delle sue spedizioni all’estero nei primi tre trimestri del 2025: la quota più alta tra i principali vendor cinesi. Questo posizionamento richiede maggiore disciplina nel branding, nell’esecuzione sui canali e nella differenziazione di prodotto.

• A livello regionale, il business overseas di HONOR presenta una presenza chiaramente stratificata:

– L’Europa è il pilastro della strategia di premiumizzazione internazionale di HONOR. Nel periodo 1°–3° trimestre 2025, HONOR ha mantenuto una posizione nella top 5 in mercati chiave dell’Europa occidentale come Regno Unito e Francia. Il Magic V5, differenziato da design sottile, autonomia della batteria e un set completo di funzionalità AI, ha contribuito a far ottenere a HONOR il secondo posto nel segmento dei foldable “a libro” in Europa occidentale. Nel frattempo, HONOR continua a investire nell’espansione dei canali e nel rafforzamento del brand in Europa centrale e orientale, dove le spedizioni sono aumentate del 15% nel periodo 1°–3° trimestre 2025, segnalando una crescente trazione di mercato nella regione.

– L’America Latina resta la spina dorsale delle spedizioni, e HONOR ha consolidato la propria presenza principale in Messico e America Centrale, ampliando al contempo le opportunità nei mercati latinoamericani.

– Medio Oriente e Africa sono emersi come principale motore di crescita incrementale, con un volume totale di spedizioni che si è avvicinato a quello dell’America Latina. HONOR continua a rafforzare la propria presenza nei canali premium in Medio Oriente, mentre il Sudafrica ha registrato una rapida crescita, supportata da solide partnership con gli operatori e da specifiche di prodotto localizzate.

– Il Sud-Est asiatico si sta delineando come la prossima frontiera di crescita, sostenuta dal progressivo sviluppo di capacità produttive locali e dei canali. Nel 2025 i modelli flagship di HONOR hanno ottenuto una trazione significativa nella regione.

